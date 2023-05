Under fjolåret, då han fyllde 18 år i augusti, och fick börja köra travlopp med stor häst på allvar, fick Malte Handfast sitt genombrott. Han vann under året 14 lopp och körde in 630 000 kronor. Största segern kom under StoChampionatssöndagen på Axevalla, då han vann med hästen Diggers Fromheaven.