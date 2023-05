Våra skogar måste klimatanpassas

Klimatförändringarna har redan påverkat vår planet och kommer att göra så än mer framöver. I Sverige kommer den globala uppvärmningen att leda till både mer regn och mer torka, och därför också till mer stressade träd. Träd som inte mår bra klarar inte av att stå emot angrepp från skadeinsekter, svamp och väder på samma sätt.

Just nu är vi exempelvis i det värsta utbrottet av granbarkborre i Sveriges historia. Granbarkborren letar efter stressade granar, borrar sig in i trädet och kallar till sig honor som lägger ägg under barken. När insekterna gnager under barken stryps näringstillförseln och tillsammans med de svampar som följer med insekterna så dödas granen.