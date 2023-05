Det gick undan när de fyrbenta varelserna flög över hinder, rusade igenom tunnlar och gick balansgång på olika material. Tomtens brukshundklubb i Torbjörntorp anordnade agility- och hopptävlingar under såväl lördagen som söndagen. Intresset att delta var minst sagt stort och det var 850 starter inplanerade, uppdelat under de två dagarna. Tibrobon Tina Thorsell, som tävlade för Skövde brukshundklubb, var redo att återgå till tävlingsbanan med den lilla fyråriga yorkshireterriern Wilda under söndagen.