Värna den svenska livsmedelsproduktionen

Hela livsmedelskedjan påverkas av de ökade kostnaderna. Bara hos våra medlemmar har insatsvarorna ökat med 28,7 procent sedan hösten 2021, enligt Jordbruksverket. Samtidigt ser vi att världsmarknadspriser på exempelvis spannmål och mjölk nu pressas vilket gör att marginalerna för bönderna minskar. Det får konsekvenser.

Den svenska konsumenten har under de senaste åren spenderat 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder investerat för att skapa livsmedelsvärden som är världsunika. Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och hänsynstagande till miljön. I dag producerar Sveriges bönder bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre kostnad för konsumenterna. De nödvändiga investeringarna kan bara göras om bönderna har en lönsam verksamhet.