Hon undersöker vad som händer bakom kulisserna bland husbilsturisterna

Enligt Visit Hornborgasjön besöker över 100 000 människor Trandansen under en fyraveckors-period. Det handlar om transäsongen – veckorna före, under och efter påsk – när de välkända fåglarna dansar, vilket lockar turister såväl nationellt som globalt. Ungefär tusen av besökarna anländer i sin husbil och antalet som väljer att semestra på det sättet har ökat stort under pandemin. Det menar Anna Martinez, som är verksamhetsutvecklare i hållbar turism.