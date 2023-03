Enligt SCB sjönk antalet påbörjade bostadslägenheter i Skövde med 37 procent under 2022, och Boverket prognosticerar att nybyggnationen kommer halveras nationellt under 2023. Sannolikt är minskningen dock betydligt kraftigare än så. En påbörjad bostad är enligt SCB:s definition lika med ett startbesked, men det betyder inte nödvändigtvis att byggprojektet faktiskt påbörjats. Hur många bostäder som faktiskt färdigställs under 2023 vet vi först om ett antal år.

Det är nu viktigt att politiken tar sitt ansvar. Det finns ett antal åtgärder regeringen kan vidta som ger bättre förutsättningar för bostadsbyggande både på kort och lång sikt. Vi vill varna för frestelsen att introducera byggsubventioner. Historiska erfarenheter visar att den typen av stöd tenderar att bli ineffektiva, ryckiga och kostsamma för samhället. I Fastighetsägarnas rapport ”Grund att bygga på” föreslås ett antal konkreta förslag för att underlätta ökad bostadsproduktion. Här är några av dessa:

Förenkla hyressättningen vid nyproduktion. Att bygga hyresrätter är ett långsiktigt åtagande, och hyresvärden måste veta att framtida hyresintäkter täcker kostnader och en rimlig avkastning. I dagens hyressättningsmodell finns en inbyggd osäkerhet som hämmar investeringar. Regeringen bör därför lägga förslag om fri hyressättning i nyproduktion. En utmärkt modell finns presenterad i den statliga undersökning som 2021 utredde frågan.