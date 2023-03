I början av februari inledde IF Metall kampanjen "Om integriteten i arbetslivet".

Förbundsjurist Darko Davidovic säger att det rör såväl den fysiska som den digitala integriteten.

– Det här är superutbrett. Och något som vi ser ökar. Det kan vara alltifrån drogtester på arbetsplatsen eller scanning av sociala medier inför en anställning, säger han.

Enligt Davidovic är det vanligt att företag plockar in uppgifterna via ett annat företag, som specialiserat sig på att göra just bakgrundskontroller. I höstas fick företaget Verifiera en reprimand av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett sådant ärende.

– De här uppgifterna har blivit handelsvara, säger Davidovic.