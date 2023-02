Hårdrocksgruppen laddar inför skivsläpp: ”Blir en magisk kväll”

2014 firade hårdrocksbandet Ammotrack tioårsjubileum med att vara med i Melodifestivalen för första gången och kom till andra chansen. I samband med det släppte de samlingsskivan Raise your hands, med låtar från sina tidigare två album Ammotrack och Come die with us. Därefter splittrades gruppen på grund av att de inte hade samma målsättning med sin musik. Men trots uppbrottet fortsatte de hålla kontakten och fem år senare, vintern 2019, återförenades de igen.