Slutsålt: Hyllade komikern gör ett extra stopp i Skövde i höst

Fakta

Anders “Ankan” Johansson är komiker, programledare och skådespelare. 2020 fick han Det svenska humorpriset i kategorin Årets manliga komiker. Han har medverkat i en rad tv-program som bland andra Bäst i test, På spåret, Fredagsmyset, Parlamentet och Djursjukhuset samt i rollerna som Stig-Helmer Olsson i musikalen Sällskapsresan, Berts pappa Fredrik i serien Bert på C More och som Ragnar Vanheden i långfilmen Se upp för Jönssonligan.



Anders “Ankan” Johansson är för många även känd som den ena halvan av humorduon Anders & Måns, där andra halvan utgörs av Måns Nilsson. Duon har arbetat tillsammans i över 20 år och har bland annat hörts i radioprogram som Wallraff, Så funkar det och Morgonpasset i P3. De ligger även bakom tv-program som Fråga Anders och Måns och Succéduon med Anders och Måns samt den populära podden Fråga Anders och Måns. Anders & Måns har också turnerat runt med de hyllade scenföreställningarna Primater med topplån, Nu har vi väl trevligt och Så funkar det – the show!. 2022 tilldelades Årets Mensapris till humorduon Anders och Måns för att under 20-års tid lyft kunskap på ett lättförståeligt och underhållande sätt.