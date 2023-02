Efter förlusten – Skövde IK släppte två spelare i natt: ”Ekonomiskt fördelaktigt”

Under onsdagskvällen var Skövde IK i Karlskrona för att försöka ta tre poäng och ta sig tillbaka in i kampen om en plats i playoff. Men redan efter första perioden låg laget under med 4–0 och den drömmen rann ut i sanden.

Natten mellan onsdag och torsdag var det också deadline för övergångar inom svensk ishockey och redan inför matchen mot Karlskrona ryktades det om spelare från Skövde som kunde gå till andra klubbar.