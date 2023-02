Wetternglass satsar i city: ”Vill ge nytt liv till platsen”

– Vi testade under SM-veckan då vi byggde upp vårt koncept och körde. Det mottagandet vi fick då gör att vi vill fortsätta, förklarar Bobby Gradde, en av delägarna till Wetternglass, och fortsätter:

Under fredagen tog de emot sina första kunder i mitten av köpcentrumet.

Utrymmet där Espresso House låg tidigare ska nu fyllas igen. Glasstillverkaren Wetternglass, med tillverkning i Tibro och kafé i Hjo, har bestämt sig för att axla uppdraget att ge platsen liv igen under februari.

Under de senaste åren har verksamheter kommit och gått på Commerce.

För att hålla igång verksamheten alla dagar i veckan så behövs även personal. Tanken är att rekrytera två personer till Skövde. Än så länge är en av platserna fylld.

– Vi har redan hittat en person. Det är den sista personen som vi är ute efter nu. Vi har fått in ansökningar under alla åren i Hjo som vi fått tacka nej till eftersom vi inte haft en position ledig och nu är den perfekta tiden att skicka in igen.