Mönstret för vård av barn, vab, har sett likadant ut under många år. Lågt vabbande på sommaren, som ökar under hösten och når en topp i februari och mars.

Hosta, snor och mer tid hemma än på jobbet. Under årets andra månad brukar vabbandet nå sin topp.

Vi har fått lära om under pandemin.

Inte heller under 2021 och 2022 vabbade vi som mest i februari. Under 2021 vabbade vi mindre än vanligt under hela våren.

Men under pandemin har någonting hänt. 2020 var ett speciellt år, i inledningen av pandemin. Då gick vabbandet i taket i mars, med knappt 1,4 miljoner vabbdagar bara under den månaden, enligt Försäkringskassans statistik.

Antal miljoner vabbdagar per månad, 2017–2022.

Under 2022 var vabbandet återigen lägre under våren än under hösten, med en topp i december.

– Vi har fått lära om under pandemin. Det har varit högre vab under hösten, från skolstart fram till nyår, framförallt under 2021 och 2022, säger Niklas Löfgren.

Enligt Anders Lindblom, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, har mönstret för vabbandet förändrats eftersom det har följt utbrotten för covid-19.

Situationen är speciell eftersom vi haft en sämre immunitet mot luftvägsinfektionerna, som lett till en ökad spridning.

Nu är antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 på väg nedåt i samhället. Även ansökningarna om vab har gått ner under januari i år, visar Försäkringskassans preliminära statistik.

Det skulle kunna tala för att det inte blir en vabbtopp i februari i år heller.

– Det är svårt att förutse i år. Men det kan vara så att vi har haft våra toppar redan när det gäller influensa, RS-virus och andra luftvägsinfektioner. Att de kom tidigare på grund av att immuniteten har varit sämre, säger Anders Lindblom.