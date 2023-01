Nu kamperar de ihop både i och utanför hallen. För tillfället under handbolls-VM i Göteborg mellan 9 och 23 januari i Göteborg.

– Vi har tidigare varit med på dam-EM 2016 och herr-EM 2020.

De har samma uppgifter nu som i tidigare mästerskap.

– Att ge lagen, domarna, delegater och IHF (Internationella handbollsförbundet) service i form av att fylla på med vatten varje dag och på matchdagar är det frukt, kaffe, med mera. Sedan är det att vara behjälpliga med exempelvis is som några lag önskar på framför allt matchdagar.

På deras ackrediteringar står det ”Lag- och domarservice”.

Får ni någon ersättning?

– Nej, detta är ideellt arbete som volontär under VM. När det gäller SHE och Handbollsligan är det ersättning per match.

Hur ser en vanlig VM-dag ut för er?

– En vanlig matchfri dag under VM är att vi käkar lite frukost och börjar att förbereda oss på vad dagen har att ge. Efter det beger vi oss till Scandinavium och väl där börjar vi med att samla ihop kaffekannor och småfix efter matcherna som varit dagen före. När det är gjort brukar vi sätta oss i volontärcentret där vi går igenom hur resten av dagen ser ut. Sedan är det dags för oss att hämta en vagn för att plocka ihop det som behöver fyllas på med diverse energidrycker och vatten.

– En matchdag ser nästa likadan ut, särskilt på morgonen och förmiddagen. Men då är det mer förberedelser som sker då det är lite fler lag som det ska fyllas på med. På matchdag ska det även fixas med bland annat kaffe till domarna och IHF.