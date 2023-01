Albumen att se fram emot 2023

Fakta

Den 6 januari

► Iggy Pop, “Every loser”

Den 20 januari

► Lukas Graham, “4 (The pink album)”

► Måneskin, “Rush!”

Den 27 januari

► Ava Max, “Diamonds and dancefloors”

► Sam Smith, “Gloria”

► The Smashing Pumpkins, “Atum: Act two”

Den 3 februari

► Ellie Goulding, “Higher than heaven”

► Jonatan Leandoer96, “Sugar world”

► Dina Ögon, “Oas”

Den 10 februari

► In Flames, “Foregone”

► Paramore, “This is why”

14 februari

► Caroline Polachek, “Desire, I want to turn into you”

Den 17 februari

► Pink, “Trustfall”

Den 24 februari

► Tiësto, “Drive”

► Gorillaz "Cracker Island"

Den 10 mars

► Fever Ray, “Radical romantics”

► Lana Del Rey, “Did you know that there’s a tunnel under the ocean blvd”

Den 14 april

► Metallica, “72 seasons”

Den 28 april

► Neil Gaiman & Fourplay String Quartet, “Signs of life”