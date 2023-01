Här är godbitarna du inte får missa från tv-våren 2023

SERIER

JANUARI

"The lying life of adults" (4/1, Netflix).

+ Filmatisering av Elena Ferrante-romanen "De vuxnas lögnaktiga liv".

"Copenhagen cowboy" (5/1, Netflix).

+ Regissören Nicolas Winding Refn återvänder till de mörka delarna av Köpenhamn.

"Welcome to Chippendales (11/1, Disney+).

+ Dramaserie om den mörka sidan av manligt strippande, med Kumail Nanjiani och Murray Bartlett ("The White Lotus").

"Händelser vid vatten" (13/1 SVT Play, 15/1 SVT).

+ Stjärnspäckad Kerstin Ekman-deckare med Rolf Lassgård, Pernilla, Alba och Asta Kamma August.

"The last of us (16/1, HBO Max).

+ Storsatsning i nio avsnitt baserad på det populära Playstation-spelet.

"Litvinenko" (17/1, Viaplay).

+ David Tennant spelar den ryske KGB-översten som förgiftades i Storbritannien.