Spelen att ha koll på 2023 – flera Skövdebolag på listan

På superhjältesidan är det framför allt Rocksteadys "Suicide squad: Kill the justice league" och Insomniacs "Spider-Man 2" som sticker ut. Den som vill hinna med båda borde inte ha några större problem, eftersom det förstnämnda är tänkt att släppas under våren och det sistnämnda någon gång i augusti.

Link är luftburen i efterlängtade "Tears of the kingdom". Pressbild.

Många Switchspelare har siktet inställt på "The legend of Zelda: Tears of the kingdom" den 12 maj. Uppföljaren till det hyllade "Breath of the wild" ska av trailers att utdöma utspela sig en hel del i luften, men Nintendo har bjudit på få detaljer. Redan den 20 januari är det dags för turordningsbaserade strategispelet "Fire emblem engage".

Trenden med att göra om gamla spel från grunden, så kallade remakes, fortsätter under 2023. Den som vill ha en blandning av nostalgi och nutid kan spana in zombiespelet "Resident evil 4" (24 mars), förstapersonsskjutaren "System shock" (första kvartalet) och rymdskräckisen "Dead space" (27 januari), som i originalutgåvor alla haft stort inflytande i spelvärlden.

Det är dags att planera rån i New York under 2023 i "Payday 3".

Från svenskt håll då? "Minecraft legends" heter ett kommande actionstrategispel i den kantiga världen. Mojang samarbetar med kanadensiska Black Bird Interactice där man ska samla allierade och ge sig in i strid. Spelet ska släppas under våren till alla större plattformar. Starbreeze, som var på randen till undergång för några år sedan, räknar med att släppa bankrånarspelet "Payday 3" någon gång i år. Spelet ska utspela sig i New York.

2023 ska enligt planerna bli det år då Embark gör entré genom att släppa sina första spel, skjutargratistitlarna "The finals" och "Arc raiders". Skövdebolaget Pieces Interactive håller för fullt på att finslipa sin nyversion av skräckspelet "Alone in the dark", som ännu inte har något släppdatum.