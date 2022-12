Rekorddyr elräkning väntar efter nyår

– Förklaringen till det är lägre förbrukning under jul- och nyårshelgerna, säger Björn Björnson, analytiker på elbolaget Godel.

I Norrland ligger snittpriset så här långt in i december på 2:60 kronor per kWh, eller omkring 4:30 kronor som faktisk hushållsavgift.

Det är börspriset det. Sen tillkommer skatter, moms och nätavgift. Så räkna med 1:50-2 kronor till per kWh, alltså totalt närmare 5:30 kronor/kWh i snitt som blir den faktiska kostnaden, lite beroende på hur mycket el som förbrukas.

Fram till 23 december ligger snittpriset på el i södra halvan av Sverige på cirka 3:40 kronor per kilowattimme (kWh).

Det gamla rekordet i Sydsverige är från augusti då snittpriset för månaden hamnade på strax över tre kronor per kWh.

Men nu är det vinter och kallt. Hushållen gör av med betydligt mer el under en kall decembermånad än exempelvis under augusti när det gamla prisrekordet i Sydsverige slogs. Det gör att ett villahushåll bränner av cirka elva procent av årsförbrukningen under december (omkring 13 procent i januari), enligt en schablonberäkning.

Det skulle i sådana fall, för en villa som gör av med 20 000 kWh på ett år, koka ner till en elräkning, inklusive skatter, moms och nätavgift, på 10 500 kronor. Med samma förbrukning i december förra året landade elräkningen då på 7 500 kronor, och jämfört med vad som var mer normalt tidigare, runt 50 öre/kWh, en månadsfaktura på 3 700 kronor.

Men vad som tidigare var normalt – det lär det inte bli igen. Under januari–mars 2023 räknar elhandlarna med ett snittpris i södra halvan av landet på 2:35–2:75 kronor/kWh (den högre siffran gäller elområde 4, Sydsverige, den lägre elområde 3, Svealand), enligt de framtida börskontrakten. I Norrland (elområde 1 och 2) väntas snittpriset under samma period bli cirka en krona.