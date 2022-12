Han prisas som handledare på SkaS: ”Något som jag brunnit för”

– Jag hoppas det är mitt engagemang för utbildningsfrågor som skiner igenom, detta har varit något som jag brunnit för under hela min karriär och även innan den började. Jag har också varit med i läkarutbildningsrådet och drivit och tagit fram den dåvarande nya läkarutbildningen och tycker att det varit så fascinerande att få sätta ord på det som händer i huvudet på en erfaren läkare, säger han i ett pressmeddelande.

Hur ska man som student få ut så mycket som möjligt av sin handledartid?

– Jag tänker att mycket handlar om, alltså att vara läkare, handlar om att fatta beslut. Där är det väldigt viktigt att man innan man går till sin handledare och ställer frågor, för det är ju så under läkarutbildningen och under lång tid under allmäntjänstgöring och BT och allt vad det blir, att man tänker igenom och sätter ner foten och säger ”jag tror att det blir såhär”, för det underlaget är ofta ett bra moment i lärandet.

– Så det tänker jag är viktigt, att man ändå försöker fatta ett beslut, det behöver inte vara rätt men det är ett bra underlag för diskussion och någonting som gör att man själv kan komma vidare i sin utveckling. Kanske låta den som handleder på något sätt få bromsa upp lite om det springer iväg. Just att få möjlighet att säga det här själv och göra de bedömningarna, det tänker jag är viktigt, säger Mikael Ryndel.