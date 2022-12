Här är Skövdes mest olycksdrabbade vägar

Julen är en av de stora trafikhelgerna under året då många ger sig ut på vägarna för att åka till nära och kära. Men det är också stor risk för trafikolyckor.



– Vi vet att många jobbar in i det sista före jul och det finns en risk att stressen kulminerar på fredagen i år, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.