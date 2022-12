Morot och piska i VFF:s Fair Play-liga

Under Svenska Fotbollförbundets regi drevs ett pilotprojekt under 2022 i flera distrikt med Fair Play-tabeller för att förbättra matchmiljön. Inför den kommande säsongen fick varje distrikt själva bestämma om och hur de vill införa Fair Play-ligor. Och under torsdagens representantskapsmöte beslutade föreningarna i Västergötland för att gå på VFF:s förslag och införa en Fair Play-liga i de serier där distriktsdomare dömer matcherna.