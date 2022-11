Inför säsongen ingick Skövde AIK och IF Elfsborg ett samarbetsavtal där Skövde AIK kunde låna in spelare under säsongen. Ett avtal som utnyttjats tre gånger under säsongen då Jack Cooper Love, Kevin Holmén och Prince Isaac Kouame lånats in.

Både Cooper Love och Holmén gjorde stor succé under sin låneperiod men Kouame hade det lite tuffare.

Efter att ha hoppat in i sju matcher för Skövde AIK under säsongen återvände han till Elfsborg efter säsongen. Nu står det dock klart att det inte blir någon fortsättning där heller.