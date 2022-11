Då kan du ge dig ut i pulkabacken igen – snön kommer tillbaka

Snön bäddade in Skövde i ett vitt täcke för några veckor sedan, men nästan lika snabbt försvann den igen. Men nu ser det ut som att den kommer tillbaka.



– Just över Skövde så ser det ut som att man kan få två till tre centimeter sammantaget under fredag och lördag, säger Stormgeos meteorolog Lasse Rydqvist.