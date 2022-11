Mer snö – två dagar av stora tågproblem

När minusgraderna och snön rullade in över Västra Götaland i början av veckan, började också problemen för såväl Västtrafik som SJ.

På måndagen drabbades Västtrafiks resenärer av inställda stadsbussar i flera kommuner, förseningar och köer till kundtjänst för sjukresor på grund av det kraftiga snöfallet.

Västtrafik skickade också ut en allmän varning om att resenärerna i hela regionen skulle behöva räkna med förseningar och inställda avgångar.

Trots att varningsmeddelandena försvann under måndagen, återkom de strax därefter – redan under tisdagen uppdaterade Västtrafik sin hemsida med liknande budskap som under måndagen.