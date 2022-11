Mångmiljonsatsning på spelindustrin – dags att levla upp

– Genom att kraftsamla tydligt kring dataspelsbranschen och bygga vidare på det styrkeområde som finns i Västra Götaland kan fler företag startas och utvecklas hållbart. Vi ser också möjligheter till starkare synergier mellan dataspelsbranschen och andra teknikintensiva branscher i regionen som batteribranschen och fordonsindustrin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen har beslutat att gå in med 7,5 miljoner kronor, Skövde kommun med 6 miljoner kronor, Högskolan i Skövde med 3 miljoner kronor, och Science Park Skövde samt Lindholmen Science Park går in med totalt 1,2 miljoner kronor plus medarbetares arbetstid.

Målet är att det långsiktiga projektet ska omfatta 27 miljoner kronor. Det kommer drivas av Science Park Skövde och dataspelsklustret Sweden Game Arena.

Kenneth Johansson, Vice President på Science Park Skövde, har höga målsättningar för det nya projektet.

– Vi har byggt upp ett unikt ekosystem för spelindustrin i Västra Götaland, med Skövde som huvudsäte, och spelsuccéerna avlöser varandra. Det här vill vi nu förädla, vidareutveckla och ta ut nationellt för att stärka den svenska spelindustrins globala position och fortsatta tillväxt. Vi har förmågan att leda den utvecklingen framåt, säger Kenneth Johansson i ett pressmeddelande.