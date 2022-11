Här kan du köpa SM-mössan – gynnar lokala föreningslivet

För den som ska besöka SM-veckan i Skövde är SM-mössan entrébiljetten. Med mössan på huvudet har besökaren tillgång till alla arenor och kan följa och uppleva all den idrott de önskar under hela SM-veckan, skriver Next Skövde i ett pressmeddelande.

Sedan 1 november har 14 föreningar som är med och arrangerar SM-veckan sålt mössan. Och försäljningen gynnar även deras egen kassa.