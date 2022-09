Tolv tv-serier att ha koll på i höst

Läs mer: SkLT på stan: ”Vilken tv-serie ser du helst på?”

+ "House of the dragon" (HBO Max, ute nu).

Den påkostade "Game of thrones"-uppföljaren slår an kända strängar, med nästan lika mycket sex, drakar och utdraget våld som tidigare. Men serien utspelas nästan 200 år tidigare och fokuserar på härskarsläkten Targaryen. Därmed saknas också stjärnskådisarna från "GOT". Matt Smith ("Dr Who" och unge prins Philip i "The crown") är det mest kända namnet i nya upplagan.