Anders Stålhand om ”Sommaren i Grums”: ”En plats för samtal”

”Sommaren i Grums” är ett program på SVT där profilen och programledaren Hanna Hellquist ska fixa till trädgården i sitt torp som hon tagit över efter sin far. Under sex avsnitt kommer det gäster som hjälper till med det, men kanske främst samtala om livet. Bland gästerna kan man se ansikten som Jonatan Unge, Oscar Zia, Ina Lundström och Little Jinder.