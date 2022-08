I dialog med lagen har det istället beslutats att vi från denna intressanta serie ska sända mötet mellan Sils IF och Skövde KIK den 25 septemeber.

Först av allt ska vi dock säga att lördagens tänkta sändning från Götene och matchen mellan Sils IF och Åsarp/Trädet FK i damernas division 3-fotboll inte blir av.

Laget som Skövde AIK möter, Stockholm Internazionale, ligger för närvarande på tionde plats i Norrettan.

Sedan blir det inte mindre än tre livesända matcher nästa veckoslut.

√ På fredag kväll, den 2 september, ser vi toppmötet i division 5 mellan Valtorps IF och Ekedalens SK.

√ Och på lördag, den 3 september, smäller det rejält. Då är det inget mindre än derbyt mellan IFK Tidaholm och Tidaholms G&IF som står på menyn.

√ Men vi stannar inte med det, på söndag, den 4 september, åker vi till Gudhem utanför Falköping för att ta oss an seriefinalen i division 6 mellan Tomtens IF och Våmbs IF.

Nästa gång vi återkommer är lördagen den 24 september. Då är vi på Odenplan i Falköping för att sända mötet mellan IFK Falköping FF och Götene IF. Vi sände för övrigt matchen mellan dessa båda lag också i våras.

Och så avslutar vi då denna månad med matchen i damtrean mellan Sils IF och Skövde KIK söndagen den 25 september.