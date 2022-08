Ovädret vållar stora problem för tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Särskilt Töreboda drabbades hårt under torsdagen där bland annat ett bortblåst tak rev ner en kontaktledning, vilket leder till förseningar och inställda tåg på sträckan Göteborg–Stockholm.

Västtrafik har satt in ersättningsbussar.

Trafikverkets personal kunde inte komma fram till platsen förrän vid midnatt, natten mot fredag, eftersom det inte bedömdes som säkert förrän vädret hade lugnat sig en smula.

– Väl på platsen var det första vi gjorde att evakuera resenärerna från tåget, och vid 9-tiden kunde vi få bort tågen från platsen. Det man gör nu är att få bort allt bråte som blåst ner över rälsen och kontaktledningar, säger Felicia Danielsson.

Vissa av SJ:s snabbtåg från Stockholm till Göteborg, och som går mellan sträckan Töreboda och Skövde, kommer ledas om via Falköping, Jönköping och Nässjö, vilket leder till längre restid och ändrade avgångstider.

– Vår ambition är att inte ställa in några tåg, men man måste vara väldigt uppmärksam som resenär ifall det skulle bli så, säger Peter Krameus, presskommunikatör på SJ.

Även för andra tågbolag gäller längre restider och ändrade avgångstider.

Västtrafik har, till exempel, ställt in flera avgångar mellan Falköping och Nässjö samt Nässjö och Skövde under fredagseftermiddagen, meddelar bolaget via sin hemsida.

