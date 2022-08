Här är de vanligaste missförstånden om elen

Fakta

(TT)

Terminspriset, det vill säga marknadens bedömning av det väntade framtida elpriset, pekar just nu på en dyr vinter för boende i södra Sverige.



I södra Götaland (elområde 4) kommer elen kosta 3:50 kronor per kilowattimme (kWh) under hösten och vintern, enligt Bixias prognos.



I elområde 3, som omfattar norra Götaland och hela Svealand, väntas priset ligga mellan 2:30 och 2:50 kronor/kWh under hösten och vintern.



I elområde 1 och 2, som omfattar Norrland, väntas priserna bli omkring 80 öre/kWh.



Källa: Bixia