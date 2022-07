När Ulla-Britt bestämde i Skövde

Själv arbetade jag under åren 1984-1989 på Skövde Nyheter - jag skulle vara kommunreporter, och ett av mina första jobb, det var just att intervjua Ulla-Britt. Vi satt vid hennes pool, minns jag, och mycket talar väl för att det just den poolen man ser på bilderna intill dagens intervju.

Vad intervjun egentligen handlade om, det minns jag inte. Kanske var det ett porträtt - det blev många personporträtt under åren på Skövde Nyheter. Under alla omständigheter var det väldigt roligt att få göra ny bekantskap med Ulla-Britt, så här 38 år senare.