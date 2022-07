Satsningen fortsätter – vi sänder åtta nya lokala fotbollsmatcher under augusti

Fakta

2 augusti 19.00: Åsarp/Trädet FK – IFK Falköping, träningsmatch

10 augusti 19.00: Skara FC – Götene IF, DIV 4

12 augusti 19.00: Åsarp/Trädet FK – Tidaholms GoIF, DIV 3

13 augusti 15.00: Borgunda IK –Stenstorps IF, DIV 6

19 augusti 18.45: Skara FC – IFK Falköping, DIV 4

21 augusti 18.00: Vartofta SK – Fröjereds IF, DIV 6

24 augusti 18.0: Skultorps IF – Grolanda/Floby, DIV 5

27 augusti 14.00: Sils IF - Åsarp/Trädet FK, DIV 3 (dam)

Med reservation för ändringar.