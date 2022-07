Forskare: Prisökningarna på mat inte motiverade

Fakta

TT

För till exempel vete, majs och korn står Ukraina för två–tre procent av världsproduktionen, när det gäller solrosolja 26 procent.



Ukraina exporterar dock en stor del av sina skördar. På exportmarknaden är andelen större: 13 procent av kornet, 9 procent av vetet och 15 procent av majsen. För solrosoljan är andelen hela 44 procent av exportmarknaden.



Priserna på spannmål steg snabbt och brant på spannmålsbörsen Matif vid krigsutbrottet, plus 35 procent mellan 1 februari och 5 april.



Källa: "Impacts on agricultural markets on a large production loss in Ukraine", Agri Food economics centre, Sveriges lantbruksuniversitet