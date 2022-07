Därför blev Skövdekrogen av med tillståndet: ”Väldigt tråkigt”

Under en inspektion av Skövdekrogen den 26 mars 2022 besökte två handläggare och fyra poliser krogen för en yttre tillsyn. Under de 45 minuter de befann sig på platsen innan de tillkännagav var de kom ifrån uppmärksammade handläggarna flera anledningar till varför man nu har dragit in krogens alkoholtillstånd.