15-årige Albin och Vinninga-Bengt prisades under folkfesten – se alla lokala vinnare här

Det kom rekordmånga fordon till Power big meet i år på Hovby flygfält. Lidköpings stationsbefäl berättar att det handlade om cirka 2 500 bilar. Flera av dessa tävlade i elva olika klasser under helgen och antalet bilägare som ville att just deras pärla skulle bli bedömd var fler än vad Kjell ”Kjelle Power” Gustafsson hade förväntat sig under lördagseftermiddagen: