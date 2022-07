Försvunne mannen i Falköping fortfarande borta

61-åringen lämnade hemmet vid halv två på tisdagseftermiddagen och återkom aldrig. Mannen anmäldes då försvunnen av sin son.

Under onsdagen arbetade polisen intensivt med att försöka spåra mannen. Även Missing People kopplades in och genomförde en sökinsats under onsdagskvällen.

