"Sommarlov" fokuserar hårt på krypen

Den 13 juni drar traditionsenligt SVT:s "Sommarlov" i gång. Årets ledord för programmet, som därefter sänds varje dag till och med den 19 augusti, är "Backa småkrypen" – och att sätta fokus på just insekter är mer aktuellt än någonsin, enligt programledaren Ida On.

– När man först hör talas om temat kanske det kan kännas lite oväntat, men egentligen är det självklart. Insekter är den kategori i ekosystemet som utrotas i snabbast takt, och ändå pratar vi alldeles för lite om dem. Då känns det fantastiskt att kunna använda en plattform som "Sommarlov" för att belysa frågan, säger hon.

För att sätta fokus på ämnet kommer man under programmets gång att bland annat starta en småkrypsklubb – och tittarna kan också skicka in bilder och filmer på diverse djur via duo-appen. Och enligt Ida On är en förhoppning att barnen via programmet ska uppmuntras att själva ge sig ut och upptäcka vad som finns i naturen.