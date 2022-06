Förseningar i tågtrafiken efter fordonsfel

Göteborg C, Sävenäs, Partille, Jonsered, Aspen, Aspedalen, Lerum, Stenkullen, Floda, Norsesund, Västra Bodarne, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Floby, Falköping C, Stenstorp, Skövde C, Töreboda, Gårdsjö, Laxå, Hallsberg, Kumla, Örebro Södra, Örebro C, Arboga, Köping, Kolbäck, Dingtuna, Västerås C, Enköping, Bålsta, Bro, Kungsängen, Kallhäll, Jakobsberg, Barkarby, Spånga, Sundbyberg, Karlberg, Stockholm Central, Frövi, Lindesberg, Storå, Kopparberg, Ställdalen, Grängesberg, Ludvika, Borlänge C

Texten kan komma att uppdateras.