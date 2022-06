Återupplev festen i stan – alla bilder från Skövde city week

H&M:s gamla lokaler i Commerce hade inför helgen förvandlats till ett mecka för dataspelsälskare. Det var studenter på dataspelsprogrammet som bjöd in till spelmässa.

I Stockholm var det löpfest när årets maraton avgjordes. Men även i Skövde tävlades det i löpning. Se över 4o bilder från Skövde City Run här.

Stan sprudlade av liv under Skövde city week, som lockade hundratals människor. Givetvis var Skövde Nyheter på plats för att bevaka allt som hände. Kolla in vårt bildspel för att se vilka som passade på att njuta av såväl sol som godsaker under lördagseftermiddagen.

Jublet visste inga gränser när Cornelia Jakobs intog scenen under Skövde city week på lördagskvällen och då Hold me closer avslutade hela konserten sjöng publiken med för allt vad de var värda.

