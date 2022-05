Inför kvällens Eurovision – här är Cornelia Jakobs tuffaste konkurrenter

Fakta

• Polens egen falsettkung Krystian Ochman, som vanligtvis bara använder sitt efternamn ligger också bra till med sin Lana Del Rey-aktiga ballad ”River”.

• Tjeckien har knappt förekommit alls i förhandssnacket, men under sin semifinal fick landets We Are Domi och låten ”Lights off” enorm publikrespons.

• Sedan den första semifinalen har Greklands Amanda Georgiadi Tenfjord seglat upp som en kritikerfavorit med den mörka balladen ”Die together”.

• Norska Subwoolfer – de dansande bananvargarna från yttre rymden – kanske inte är årets mest seriösa bidrag. Men med en originell koreografi och medryckande refräng kan man komma långt.