Genomgång: Här är din snabbguide till Nato

För akuta lägen har Nato en snabbinsatsstyrka på 5 000 personer, varav vissa ska kunna finnas på plats inom någon dag och alla inom en vecka. Särskilda stridsgrupper på brigadnivå (upp till cirka 5 000 personer) finns också permanent i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Beslut har även tagits om ytterligare fyra stridsgrupper i Bulgarien, Rumänien, Ungern och Slovakien.

Totalt består Nato-ländernas försvar av drygt 3,3 miljoner soldater. Flest har USA, som permanent har cirka 100 000 soldater i Europa.

Natos högsta politiska organ kallas Nordatlantiska rådet, leds av generalsekreteraren (just nu Jens Stoltenberg från Norge) och består av representanter för varje medlemsland. Oftast och när det gäller enklare frågor är det ländernas ambassadörer som möts, men fyra–sex gånger om året är det i stället utrikes- eller försvarsministrarna som samlas. Åtminstone vartannat år samlas rådet i form av toppmöten med ländernas stats- och regeringschefer för att avgöra mer långtgående frågor. Alla beslut fattas med enhällighet – ingen kan alltså bli nedröstad mot sin vilja.

Den mer tekniskt militära planeringen sker i militärkommittén, som samlar medlemsländernas försvarschefer, eller deras underlydande, under ledning av en ordförande (just nu amiral Rob Bauer från Nederländerna). Därutöver finns två militära överbefälhavare: en mer praktisk, som alltid har varit från USA (just nu general Tod Wolters, ersätts i sommar av Chris Cavoli) samt en mer framåt- och utbildningsinriktad (just nu general Philippe Lavigne från Frankrike).