Ta ställning för barnmorskorna!

Det skapar förutsättningar för barnmorskor att vara en profession som säkerställer en god jämlik sexuell och reproduktiv hälsa av god kvalitet för alla. I år firas barnmorskedagen med temat “100 years of progress” och leds av det internationella barnmorskeförbundet International Confederation of Midwives som fyller 100 år i år. Svenska barnmorskor har organiserat sig längre än så, ända sen 1886 och är vårt äldsta kvinnliga yrkesförbund.

Internationella barnmorskedagen är en dag som uppmärksammar barnmorskors betydelse för kvinnors, barns och familjers hälsa. Men det är också en dag då världens barnmorskor påminner om att fortsätta arbetet för att förbättra överlevnaden i samband med barnafödande och rätten att undvika en oönskad graviditet. Bristen på utbildade barnmorskor bidrar till en kostnad på över 800 kvinnoliv per dag på grund av komplikationer under graviditet, osäkra aborter och ökad risk under förlossning och eftervård.