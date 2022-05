Fredag 6 maj

UTSTÄLLNINGAR Anna Sjödahl. Konstmuseet, Skövde Kulturhus. Tom 27 augusti Jody Wood – folkets apotek. Konstmuseet, Skövde Kulturhus. Tom 11 september ...det är det som susen gör. Skövde stadsmuseum. Tom 4 juni Ett år för djuren. Öppna galleriet, Skövde Kulturhus. Tom 13 maj Kajsa Dahl och Jenny Eneroth. Galleri Lilla Huset, Skövde. Tom 8 maj Skaraborgs-Slöjdarnas vårutställning. Slöjdens Hus, Skövde. Tom 4 juni Lager av historia. Karlsfors, Lerdala. Tom 31 december 15 konstnärer. Konsthallen, Karlsfors, Lerdala. Tom 25 september Själabärarna. Västergötlands museum, Skara Kata & Kättil – fynden i Varnhem. Västergötlands museum, Skara Mellan is och eld. Västergötlands museum, Skara Bronssköldarna från Fröslunda. Västergötlands museum, Skara

Agnes de Frumeri. Västergötlands museum, Skara

Skara i medeltid. Västergötlands museum, Skara Digitala utställningar. Västergötlands museum, Skara Hilma af Klints kirurgiska teckningar. Veterinärmuseet, Skara. Tom 10 juni Det är utsidan som räknas. Gamla biblioteket, Skara. Tom 14 augusti Bokbandsutställning. Bokäventyret, Skara. Tom 14 augusti Kropp – Amanda Asp-Hult. Ateljén, Malmgatan 2, Skara. Tom 31 maj Minnen av hus. Vänermuseet, Lidköping. Tom 22 maj Vi som arbetar med våra kroppar. Vara bibliotek. Tom 21 maj Kulturskolans elevutställning. Vara bibliotek. Tom 25 maj Vårsalong. Galleri Bildkällan, Falköping. Tom 31 maj Undrien – Magnus Lönn. Konsthallen, Tidaholm. Tom 11 maj Skärvor av Hjo. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo Särdeles sundt och friskt. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo Ung konst. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 7 juni Kraftkonst. Elskåp, centrala Hjo. Tom 30 juni ÖVRIGT Hittaut i Skövde. Hittaut-appen Ulvarundan med appen Xrundan. Start Åbrovallen, Ulvåker Vårshow. Helens dansskola, Skövde Sommarmusik – Marja-Kaisa Korkala. Varnhems klosterkyrka Doctor Strange In the Multivers of Madness. Grand, Skara Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter. Grand, Skara Julia & Romeo. Skara skolscen Barnvagnsvänlig promenad. Naturum Hornborgasjön The Greatest Show. De la Gardiegytmnasiets aula, Lidköping Trees of Light – ett möte mellan jazz, svensk folkmusik och japansk tradition. Folkets hus, Lidköping Hittaut Falköping. Appen Hittaut Tipspromenad. Start Velinga kyrka

Vernissage. Ung konst. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Lördag 7 maj

UTSTÄLLNINGAR Skulpturer, målningar, silver, glas, foton och akryl- och bivaxmålningar. Postgården, Sjogerstad, Skövde

Broderade kaffedukar, paradhanddukar, mandalamåleri, scrapbooking mm. Logården, Odensåker Christina Lindberg. Skulpturer och keramik. Bladhska Galleriet, Skara. Tom 22 maj Årsutställning och elevutställning. Konstlitografiska museet, Tidaholm. Tom 29 maj ÖVRIGT Hittaut i Skövde. Hittaut-appen Ulvarundan med appen Xrundan. Start Åbrovallen, Ulvåker Billingeracet. Start Arena Skövde Kreativt skogsbad. Kalksjön, Timmersdala Kulturkul – blomsterpyssel. Skövde Kulturfabrik Efterlunchkonsert. SkaraBorgBigBand. Kulturfabriken, Skövde Vårshow. Helens dansskola, Skövde Pilgrimsvandring Skara – Götene. Samling Skara domkyrka Arbetslivsmuseernas dag. Vilanhallen, Skara Barnens lördag. Gamla biblioteket, Skara Barnteater. Musen och äpplet. Gamla biblioteket, Skara Vernissage. Christina Lindberg – skulpturer och keramik. Bladhska Galleriet, Skara Emily och den magiska resan. Grand, Skara Tuffa gänget. Grand, Skara Doctor Strange In the Multivers of Madness. Grand, Skara The Northman. Grand, Skara Julia & Romeo. Skara skolscen Fågeltornskampen. Naturum Hornborgasjön Vårrundan på Kinnekulle Prova på segelflyg. Hovby flygplats Gustavi Ungdomskör och Göteborgs Domkyrkas Flickkör m fl. S:t Nicolai kyrka, Lidköping Turandot direkt från Metropolitan. Lidköpings Folkets Hus Mathantverkssafari på Varaslätten Familjelördag. Flobyskolans aula, idrotthall och utomhus, Floby

Hittaut Falköping. Appen Hittaut Öppet hus. Föremålsarkivet, Falbygdens museum, Falköping Fordonsrally. Start Nasco Yankees, Falköping Tipspromenad. Start Velinga kyrka Anksim i Tidan, Tidaholm Doctor Strange in the multiverse of madness. Bio Saga, Tidaholm Solens vin och mat. VinContoret, Tidaholm Guidad vandring – Västra Vätterleden. Start Hammarnskolan, Hjo

Vårblomster. Korsberga bygdegård

Söndag 8 maj