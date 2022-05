Folkfest i city – mellovinnaren ger gratiskonsert

Under lördagen kommer Cornelia Jacobs till Skövde och Hertig Johans Torg och ger en gratiskonsert. Även Moneybrother kommer för att bjuda på musik – helt gratis.

– Skövde har ett rikt kulturliv och den här helgen erbjuder vi något för alla. Det blir flera kulturuttryck under en och samma helg som teater, dans, prova på aktiviteter och musik, säger Jonna Ahlander, kulturproducent, i ett pressmeddelande.

Under två år har Skövde City Week fått stå tillbaka för en pandemi. Nu återkommer den med full fart i början av juni.

Till invigningen av Kulturlabbet 3–4 juni kommer Kass humor-gänget för att både mingla och ha en aktivitet. Under fredagen hålls även en workshop i låtskrivande med Thomas G:son.

På Commerce kommer det att finnas en spelmässa där man kan träffa studenter från dataspelsprogrammet på högskolan och prova på framtidens spel.

För sportintresserade kommer man kunna prova på SM-idrotter inför SM-veckan i februari nästa år.

– När vi blev utsedda att få arrangera SM-veckan tog vi tidigt ett beslut om att göra något mer av evenemanget än bara vecka fem 2023. Vi ville hitta på olika uppladdningsaktiviteter under 2022 där lördagen under city week är en av dessa då vi tar tillfället i akt att bjuda invånarna en förkänning av kommande SM-vecka i februari. Det blir en blandning mellan idrottsuppvisningar, prova på och uppträdanden, säger Micael Worbin, projektledare SM-veckan, Next Skövde, i ett pressmeddelande.